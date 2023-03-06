В Гусь-Хрустальном простились с военнослужащим, погибшим в СВО

. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Гусь-Хрустальном простились с 31-летним военнослужащим, погибшим в ходе спецоперации на Украине.

Мужчина был регулировщиком комендантского отделения. Он погиб при выполнении задач в ходе специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Как отмечают в пресс-службе администрации Гусь-Хрустального, военнослужащий проявил отвагу и смелость, не щадя своей жизни, до последней секунды доблестно и самоотверженно нес службу.

Городская администрация, губернатор региона Александр Авдеев, глава города Алексей Соколов, Совет народных депутатов, военный комиссариат Гусь-Хрустального и Гусь-Хрустального района, ветераны Вооруженных Сил РФ, воины-участники боевых действий выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего, друзьям и сослуживцам.