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НовостиОбщество6 марта 2023 9:30

В Гусь-Хрустальном простились с военнослужащим, погибшим в СВО

Мужчина посмертно награжден орденом Мужества
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Иван МАКЕЕВ

В Гусь-Хрустальном простились с 31-летним военнослужащим, погибшим в ходе спецоперации на Украине.

Мужчина был регулировщиком комендантского отделения. Он погиб при выполнении задач в ходе специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Как отмечают в пресс-службе администрации Гусь-Хрустального, военнослужащий проявил отвагу и смелость, не щадя своей жизни, до последней секунды доблестно и самоотверженно нес службу.

Городская администрация, губернатор региона Александр Авдеев, глава города Алексей Соколов, Совет народных депутатов, военный комиссариат Гусь-Хрустального и Гусь-Хрустального района, ветераны Вооруженных Сил РФ, воины-участники боевых действий выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего, друзьям и сослуживцам.