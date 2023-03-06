Прокуратура добилась появления нового автобусного маршрута во Владимирской области

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Муромской городской прокуратурой проведена проверка по обращению жителей с.Новые Котлицы по вопросу транспортного необеспечения.

Установлено, что вопрос об организации межмуниципального маршрута «Муром – Новые Котлицы» департаментом транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области длительное время не рассматривался, в связи с чем, в настоящее время жители лишены полноценного регулярного транспортного сообщения.

Прокурором в Муромский городской суд направлено административное исковое заявление о возложении на департамент обязанности по организации регулярного автобусного сообщения по межмуниципальному маршруту «с.Новые Котлицы – Муром» в рамках существующих маршрутов либо организации отдельного межмуниципального маршрута.

Требования прокурора судом удовлетворены, исполнение решения находится на контроле городской прокуратуры.