Ведущие кардиологи страны проконсультировали 50 пациентов Владимирской области

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Во Владимирской области побывали ведущие эксперты федеральных клиник в рамках проекта "Кардиорейд". Проект инициирован Советом Федерации.

Кардиохирурги, аритмологи, сосудистые хирурги из ФГБУ "НМИЦ хирургии им.А.В. Вишневского" Минздрава России и Сеченовского Университета проконсультировали пациентов с хронической сердечной патологией. 50 жителей из разных уголков региона и даже из Мариуполя получили заключение московских врачей и дальнейшие рекомендации по лечению, сообщает областное Правительство.

Также в рамках конференции столичные специалисты поделились своими наработками и опытом с владимирскими коллегами.