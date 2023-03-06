В Гороховецком районе 121 гектар сельскохозяйственных земель зарос сорняками

. Фото: Александр ЧЕРНЫХ

В феврале госинспекторами Управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям было проведено выездное обследование земельных участков сельскохозяйственного назначения, общей площадью более 121 га, расположенных в Гороховецком районе.

Было установлено, что на всей площади земельных участков собственниками было допущено зарастание сухостоем сорной и древесно-кустарниковой растительности. На момент осмотра вся площадь обследуемых сельхозугодий была покрыта снегом (высота снежного покрова от 60 см).

В дальнейшем данный вид нарушения, при соблюдении определенных условий, может служить поводом к привлечению собственника сельскохозяйственных земель к административной ответственности.

По результатам проведенного контрольно-надзорного мероприятия в отношении собственников сельскохозяйственных земель, будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством РФ.