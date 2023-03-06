Во Владимирской области присвоили и продали в частные руки незаконно построенное здание

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Решением Арбитражного суда Владимирской области ФМС «Фонд развития города Коврова» было отказано в удовлетворении иска о признании права собственности на объект незавершенного строительства, расположенный по адресу: г. Ковров, ул. Строителей, д. 15, стр. 2.

Судом установлено, что земельный участок для строительства магазина юридическому лицу предоставлен не был, договор аренды не заключался. Разрешение на строительство магазина, расположенного на земельном участке, не выдавалось, уточняют в областной прокуратуре.

Ковровским отделом Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии объект незавершенного строительства принят на учет как бесхозяйное недвижимое имущество. По истечении года с момента постановки на учет администрация города Коврова инициировала проведение мероприятий по признанию права муниципальной собственности на указанный объект.

Вместе с тем, при подготовке документов обнаружилось, что право собственности на здание уже зарегистрировано за некоммерческой организацией «Фонд развития города Коврова».

Прокуратурой установлено, что участники преступной схемы, действующие от имени Фонда, представили в управление Росреестра по Владимирской области поддельную копию письменного согласия управления имущественных и земельных отношений администрации города Коврова на государственную регистрацию здания, что и послужило основанием для регистрации права. Впоследствии Фонд продал здание физическому лицу более чем за 12 млн. рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "использование заведомо подложного документа".