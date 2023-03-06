В Меленковском районе незаконно ловли рыбу

фото с сайта областного УМВД

В конце февраля во время проведения рейдов участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Меленковскому району выявили два факта незаконного отлова рыбы.

В затоне реки Ока, который находится на территории Государственного природного комплексного заказника регионального значения в Меленковском районе, 45-летний житель Гусь-Хрустального района и 57-летний жителя Мурома незаконно ловили рыбу. У обоих рыбаков полицейские изъяли запрещенные орудия ловли – рыболовные снасти «Паук» и «Косынка», сообщают в областном УМВД.

Возбуждены уголовные дела по статье "незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов".