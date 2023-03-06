Владимирская областная прокуратура рассказала о махинациях с землей в Киржаче

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проведения проверки соблюдения земельного законодательства надзорным ведомством Киржачского района было установлено, что у жителя районного центра имелся участок земли площадью 401 квадратный метр.

Причем в 2021-2022 годах администрация Киржача заключила с ним незаконные соглашения, в соответствии с которыми под видом перераспределения земель к этому участку по льготе за 15 процентов от кадастровой стоимости, без процедуры торгов, присоединили участки существенно большей площади. В результате участок вырос до размера в 1200 квадратных метров.

Таким же образом увеличен земельный надел ее одной местной жительницы.

Прокуратура района по результатам проверки направила в суд два иска, оспорив незаконную сделку и потребовав признать их ничтожными. Сейчас иски находятся на рассмотрении.

Ранее материалы проверки были направлены в следствие, которое возбудило уголовное дело в отношении главы горадминистрации Киржача, расследование продолжается.