Во Владимирской области 6 марта коронавирус подтвержден у 79 человек

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области за прошедшие сутки 6 марта лабораторно подтверждео 79 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

20 случаев во Владимире, 12 - в Муромском, 10 - в Гусь-Хрустальном, 9 - в Ковровском, 5 - в Суздальском, 4 - в Кольчугинском, по 3 - в Петушинском, Александровском, Киржачском районах, по 2 - в Собинском и Камешковском районах, по 1 случаю в Юрьев-Польском, Судогодском, Меленковском, Вязниковском, Селивановском районах и Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 181409 случаев заболевания (50230 сл. в г. Владимире, 19615 сл. в Муромском, 21523 сл. в Ковровском, 6442 сл. в Петушинском, 8715 сл. в Кольчугинском, 11119 сл. в Александровском, 7281 сл. в Юрьев-Польском, 16262 сл. в Гусь-Хрустальном, 1746 сл. в Судогодском, 3617 сл. в Собинском, 2030 сл. в г. Радужный, 5925 сл. в Киржачском, 4184 сл. в Камешковском, 3331 сл. в Гороховецком, 4630 сл. в Меленковском, 6114 сл. в Вязниковском, 6291 сл. в Суздальском, 2354 сл. в Селивановском).