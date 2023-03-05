В Вязниковском районе шесть домов остались без управляющих компаний

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как сообщает прокуратура Владимирской области. Надзорным ведомством Вязниковского района была проведена проверка требований жилищного законодательства в Паустовском и Октябрьском муниципальных образования.

Установлено, что в деревне Поздняково в доме №10, в деревне Сергеево в домах №8, 9 и 13 по улице Ткацкая, в поселке Центральный в доме №5 по улице Зоотехническая, а также в деревне Октябрьская в доме №11 по улице Механизаторов жильцы не выбрали управляющие организации.

И хотя по закону администрации сельских поселений должны были сами назначить временное управление домами, сделано этого не было.

В связи с этим прокуратура обратилась в Вязниковский городской суд с иском, потребовав назначить домам управляющие организации. Иск надзорного ведомства был удовлетворен. Фактическое исполнение решения суда находится на прокурорском контроле.