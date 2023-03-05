Суздальский судебный пристав собирает печки для бойцов в зоне СВО

Фото: УФССП России по Владимирской области

Как сообщает Управление ФССП России по Владимирской области, сотрудник отдела судебных приставов Суздальского района Эдуард Петров, трудящийся в ОСП уже 20 лет, занимается сбором металлических печек для нужд бойцов, находящихся в зоне СВО.

Он освоил навык сбора печей в волонтерском сообществе, куда он пришел после мобилизации родного брата.

- Здесь люди делом помогают нашим бойцам, у них и увидел, как изготавливаются печи. Конструкция показалась несложной, решил попробовать её смастерить. Купил необходимый материал, подготовил угловую шлифмашинку и сварку — процесс пошел, - рассказал Эдуард Петров.

В общей сложности Эдуард собрал уже шесть печек, которые доставлены по назначению.