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НовостиОбщество5 марта 2023 12:27

Суздальский судебный пристав собирает печки для бойцов в зоне СВО

Он освоил для себя новые навыки в волонтерском сообществе
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: УФССП России по Владимирской области

Фото: УФССП России по Владимирской области

Как сообщает Управление ФССП России по Владимирской области, сотрудник отдела судебных приставов Суздальского района Эдуард Петров, трудящийся в ОСП уже 20 лет, занимается сбором металлических печек для нужд бойцов, находящихся в зоне СВО.

Он освоил навык сбора печей в волонтерском сообществе, куда он пришел после мобилизации родного брата.

- Здесь люди делом помогают нашим бойцам, у них и увидел, как изготавливаются печи. Конструкция показалась несложной, решил попробовать её смастерить. Купил необходимый материал, подготовил угловую шлифмашинку и сварку — процесс пошел, - рассказал Эдуард Петров.

В общей сложности Эдуард собрал уже шесть печек, которые доставлены по назначению.