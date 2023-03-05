В Петушинском районе в жилом доме произошел взрыв самогонного аппарата

Фото: группа "Вконтакте" "Сплетни" г. Покров ³³"

Местные жители сообщили, что утром 4 марта в доме №7 по улице Ставровская раздался взрыв. По их сведениям, пострадал один человек.

В УМВД России по Владимирской области подтвердили, что 4 марта в 09.30 в полицию поступило сообщение о взрыве в квартире жилого дома поселка Вольгинский самогонного аппарата. На место выезжала следственно-оперативная группа.

- В результате пострадала хозяйка 1985 года рождения, с ожогами различных частей тела она была госпитализирована, - сообщила дежурный офицер отдела информации и общественных связей регионального главка полиции Анна Старикова.

В ГУ МЧС России по Владимирской области добавили, что тоже выезжали на место ЧП, но помощь сотрудников чрезвычайного ведомства не потребовалась — пожара не произошло, несущие конструкции дома не пострадали.

По факту случившегося в полиции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.