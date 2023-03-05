В Киржаче прокуратура потребовала переселить жительницу аварийного дома

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проведенной проверки прокуратура Киржачского района установила, что по договору социального найма администрация предоставила женщине квартиру в доме №21 по улице Островского города Киржача.

В ходе обследования межведомственная комиссия установила, что дом является аварийным — крыша находится в плохом состоянии, фундамент по всему периметру разрушается, отмостки у дома нет, а лестницы и электропроводка пребывают в ветхом состоянии. Также в доме оказались частично разрушены оконные рамы.

По результатам проверки прокуратура обратилась в суд, потребовав от властей города переселить женщину в другую, благоустроенную квартиру.

Суд иск удовлетворил, теперь женщина переехала в новое жилье.