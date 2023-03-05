Во Владимирской области за сутки подтвержден 81 новый случай коронавируса

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, за минувшие 24 часа в регионе зарегистрирован 81 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.

На первом месте в сводке Владимир с 18 новыми заболевшими, на втором Ковровский район, где заболели 11 человек, на третьем Муромский район с 10 случаями.

В Гусь-Хрустальном районе подтверждено восемь случаев заражения коронавирусом, в Кольчугинском районе шесть, в Петушинском и Александровском районах по пять, в Киржачском районе четыре, в Камешковском, Собинском и Суздальском районах по три, в Меленковском районе и в Радужном по два, в Вязниковском районе один случай.

В остальных муниципалитетах новых заражений не выявлено. Таким образом, с начала эпидемии на территории Владимирской области официально зарегистрировано 181330 случаев заражения коронавирусом.