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НовостиОбщество5 марта 2023 6:11

Подростку из Коврова нижегородские врачи спасли отрубленную кисть руки

Операцию провели специалисты Приволжского медицинского университета
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Как сообщил директор ФГБУ «Приволжский федеральный медицинский исследовательский центр» Николая Карякин, 1 марта из Коврова в их университетскую клинику в Нижнем Новгороде доставили 16-летнего парня из Коврова, который отрубил себе кисть, когда колол дрова.

В тот же вечер врачами ПИМУ была проведена операция по реимплантации отрубленной конечности. По словам Николая Карякина, в настоящее время состояние юного ковровчанина стабильное, кровоснабжение кисти восстановлено.

Однако вперед молодому человеку предстоит еще несколько операций, чтобы восстановить функциональность кисти.