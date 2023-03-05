Во Владимирской области 620 населенных пунктов не имеют пожарных прудов

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, на днях в Суздальском районе состоялась проверка противопожарных водоемов. Как оказалось, из 196 прудов, находящихся на территории района, лишь 25 оборудованы подъездными путями для пожарных машин. Такие же нарекания у сотрудников МЧС имеюися к Меленковскому и Киржачскому районам.

Положительно был отмечен поселок Садовый Суздальского района, где водоем не только имеет подъезд, но и незамерзающую прорубь.

Всего же на территории Владимирской области имеется 2993 противопожарных водоема, как искусственных, так и естественных. Но в 620 деревнях и селах их нет вовсе.

Как уточнили в региональном главке МЧС, по 176 населенным пунктам имеются предписания об устранении нарушений, которые касаются содержания водоемов и подъездов к ним. Всего за минувший год за такие нарушения были наказаны семь организаций, 39 должностных лиц и один гражданин.