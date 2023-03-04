Во Владимирской области 4 марта 2023 года коронавирусом заболели 83 человека

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 4 марта 2023 года лабораторно подтверждено 83 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Впервые за долгое время коронавирус выявили практически во всех районах региона.

Вот как распределились случаи: 17 сл. в г.Владимире, 13 сл. в Муромском, 10 сл. в Ковровском, 3 сл. в Петушинском, 3 сл. в Кольчугинском, 4 сл. в Александровском, 2 сл. в Юрьев-Польском, 11 сл. в Гусь-Хрустальном, 1 сл. в Судогодском, 1 сл. в Собинском, 2 сл. в г. Радужный, 2 сл. в Киржачском, 2 сл. в Камешковском, 5 сл. в Меленковском, 2 сл. в Вязниковском, 4 сл. в Суздальском, 1 сл. в Селивановском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 181249 случаев заболевания (50192 сл. в г. Владимире, 19593 сл. в Муромском, 21503 сл. в Ковровском, 6434 сл. в Петушинском, 8705 сл. в Кольчугинском, 11111 сл. в Александровском, 7280 сл. в Юрьев-Польском, 16244 сл. в Гусь-Хрустальном, 1745 сл. в Судогодском, 3612 сл. в Собинском, 2027 сл. в г. Радужный, 5918 сл. в Киржачском, 4179 сл. в Камешковском, 3331 сл. в Гороховецком, 4627 сл. в Меленковском, 6112 сл. в Вязниковском, 6283 сл. в Суздальском, 2353 сл. в Селивановском).