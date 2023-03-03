Во Владимире в Энергетике 18 человек эвакуированы на пожаре в жилом доме

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, тревожный сигнал поступил диспетчерам Владимирского пожарно-спасательного гарнизона в 23.25. Вскоре на место прибыли 15 сотрудников МЧС на пяти пожарных машинах.

Вскоре пожарные обнаружили и ликвидировали очаг возгорания, который оказался в одной из квартир. Общая площадь пожара составила всего 1 квадратный метр, сотрудникам МЧС удалось не допустить распространения огня на всю квартиру.

В ходе тушения из дома эвакуировано 18 человек, включая пятерых детей. К счастью, никто из людей не погиб и не пострадал.

Дознаватели МЧС приступили к установлению причины возгорания.