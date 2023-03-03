Во Владимирской области 3 марта 2023 года коронавирусом заболели 85 человек

. Фото: Олег ЗОЛОТО

Во Владимирской области за прошедшие сутки 3 марта лабораторно подтверждено 85 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Стоит отметить, что за последний месяц заболеваемость коронавирусом неуклонно растет. Если в начале февраля ежедневно заболевали Covid-19 чуть более 30 человек, то сейчас эта цифра постоянно выше 80 заболевших в сутки.

Вот как распределились случаи по районам: 15 - во Владимире, 13 - в Гусь-Хрустальном, 12 - в Ковровском, 9 - в Муромском, по 5 - Кольчугинском и Александровском районах, 4 - в Петушинском и Камешковском районах, по 3 - в Юрьев-Польском, Собинском, Киржачском, Меленковском и Суздальском районах, 2 заболевших в Селивановском, 1 случай в Судогодском районе. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 181 166 случаев заболевания.