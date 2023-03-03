В Вязниковском районе инспектора ДПС избил друг пьяного водителя

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает прокуратура Владимирской области, заместитель прокурора Вязниковского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту применения насилия отношении представителя власти при исполнении служебных обязанностей. В преступлении обвиняется житель Вязников.

По версии следствия, 1 января текущего года инспекторы ДПС остановили в поселке Лукново Вязниковского района автомобиль, водитель которого оказался пьян. В ходе составления административного материала к месту событий приехали друзья задержанного, один из которых, также находящийся в нетрезвом виде, начал выражать бурное недовольство работой инспекторов и стал заступаться за друга.

Закончилось тем, что вязниковец оттолкнул одного из инспекторов от служебной машины, схватил его за отвороты формы и повалил на снег, после чего несколько раз ударил в грудь.

Теперь буйному жителю Вязников грозит до 5 лет лишения свободы, если его вина будет доказана. В скором времени ему предстоит предстать перед Вязниковским городским судом.