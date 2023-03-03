Владимирское конструкторское бюро радиокоммуникаций попало под санкции Евросоюза

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Евросоюз принял десятый пакет санкций в отношении России. В него попали 96 предприятий из России и семь компаний из Ирана. Среди них оказалось и предприятие из Владимирской области.

Если судить по документам, опубликованным на сайте официального журнала ЕС, под санкции Евросоюза попало Владимирское конструкторское бюро радиокоммуникаций. Это оборонное предприятие из 33 региона. Оно было образовано в 1952 году для разработки радиостанций для связи с самолетами ВВС, гражданской авиации и наведения истребительской авиации. В настоящее время научно-исследовательские подразделения предприятия специализированы на разработке оборудования для Минобороны, МЧС и многих других госструктур.

Кстати, это второе оборонное предприятие из Владимирской области, попавшее под санкции Евросоюза. Ранее под ними оказался ковровский завод имени Дегтярева.