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НовостиОбщество2 марта 2023 14:13

С улиц Владимира за сутки вывезено 2800 кубометров снега

В городе продолжаются работы по зимней очистке территории
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: администрация города Владимира

Фото: администрация города Владимира

Как сообщает администрация города Владимира, за прошедшие сутки самосвалы совершили 140 рейсов, в ходе которых вывезли 2800 кубометров снега. При этом было израсходовано 300 кубометров песко-соляной смеси и 0,8 тонны «Бионорда» для подсыпки улиц.

В ночь на 2 марта на уборку территорий и обработку тротуаров и проезжих частей выезжали 38 тракторов, комбинированных дорожных машин, самосвалов и прочей техники, а утром количество техники выросло до 44 единиц, в то время как вышло на уборку 77 рабочих.

Также уборку проводили сотрудники МКУ «Благоустройство» - в общей сложности 50 человек.