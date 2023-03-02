С улиц Владимира за сутки вывезено 2800 кубометров снега

Фото: администрация города Владимира

Как сообщает администрация города Владимира, за прошедшие сутки самосвалы совершили 140 рейсов, в ходе которых вывезли 2800 кубометров снега. При этом было израсходовано 300 кубометров песко-соляной смеси и 0,8 тонны «Бионорда» для подсыпки улиц.

В ночь на 2 марта на уборку территорий и обработку тротуаров и проезжих частей выезжали 38 тракторов, комбинированных дорожных машин, самосвалов и прочей техники, а утром количество техники выросло до 44 единиц, в то время как вышло на уборку 77 рабочих.

Также уборку проводили сотрудники МКУ «Благоустройство» - в общей сложности 50 человек.