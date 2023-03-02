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НовостиОбщество2 марта 2023 9:52

Во Владимирской области костры разрешили разводить ближе к постройкам

С 1 марта изменился ряд правил пожарной безопасности
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, ряд изменений затронул вопрос использования открытого огня. Как известно, многие владимирцы с приходом весны устремляются на дачи, где на участках сжигают сухую траву, ветки и листву.

Если раньше все это можно было сжигать не ближе, чем в 50 метров от ближайшего объекта, то с 1 марта данное расстояние стало меньше. Теперь на садовых и огородных, а также на земельных участках населенных пунктов использование открытого огня разрешается на расстоянии не менее 15 метров от зданий, сооружений и прочих построек.