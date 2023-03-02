Во Владимирской области 2 марта коронавирус подтвержден у 82 человек

. Фото: Олег ЗОЛОТО

Во Владимирской области за прошедшие сутки 2 марта лабораторно подтверждено 82 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

21 случай во Владимире, 17 - в Ковровском, 16 - в Гусь-Хрустальном, по 6 - в Александровском и Юрьев-Польском районах, по 3 случая в Вязниковском и Суздальском районах, по 2 - в Петушинском и Камешковском районах, по 1 заболевшему в Муромском, Кольчугинском, Собинском, Киржачском, Селивановском районах и Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрирован 181081 случай заболевания (50160 сл. в г. Владимире, 19571 сл. в Муромском, 21481 сл. в Ковровском, 6427 сл. в Петушинском, 8697 сл. в Кольчугинском, 11102 сл. в Александровском, 7275 сл. в Юрьев-Польском, 16220 сл. в Гусь-Хрустальном, 1743 сл. в Судогодском, 3608 сл. в Собинском, 2025 сл. в г. Радужный, 5913 сл. в Киржачском, 4173 сл. в Камешковском, 3331 сл. в Гороховецком, 4619 сл. в Меленковском, 6110 сл. в Вязниковском, 6276 сл. в Суздальском, 2350 сл. в Селивановском).