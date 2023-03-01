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НовостиОбщество1 марта 2023 13:28

Во Владимирской области охрана школ осуществляется за счет бюджетов, а не родителей

Об этом на заседании Заксобрания напомнила министр образования 33 региона Светлана Болтунова
Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
Светлана Болтунова. Фото ЗСВО.

Светлана Болтунова. Фото ЗСВО.

На февральском заседании Заксобрания Владимирской области депутаты заслушали доклад министра образования и молодёжной политики Светланы Болтуновой о безопасности в школах.

Позднее, когда у депутатов появилась возможность задавать вопросы, они спросили, за чей счет осуществляется охрана школ в 33 регионе. Депутат Лариса Емельянова сказала, что к ней обращались родители, которые бы хотели усилить безопасность своих детей, но не знают, кто оплачивает данный момент. А депутат Иван Алтухов прямо спросил, сохранилась ли практика собирать с родителей деньги на данную статью. расходов.

Светлана Болтунова ответила, что с родителей учеников за охрану школ не должны брать ни рубля. Все выполняется за счет средств бюджета.

«У нас существует горячая линия, куда родители могут позвонить и сказать, что с них взимают плату за безопасность. В августе 2022 года было два таких звонка. Это нарушение. Бюджеты всех уровней обеспечивают безопасность обучающихся, так что родители не должны ничего платить», - подчеркнула она.