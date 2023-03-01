Во Владимирской области охрана школ осуществляется за счет бюджетов, а не родителей

Светлана Болтунова. Фото ЗСВО.

На февральском заседании Заксобрания Владимирской области депутаты заслушали доклад министра образования и молодёжной политики Светланы Болтуновой о безопасности в школах.

Позднее, когда у депутатов появилась возможность задавать вопросы, они спросили, за чей счет осуществляется охрана школ в 33 регионе. Депутат Лариса Емельянова сказала, что к ней обращались родители, которые бы хотели усилить безопасность своих детей, но не знают, кто оплачивает данный момент. А депутат Иван Алтухов прямо спросил, сохранилась ли практика собирать с родителей деньги на данную статью. расходов.

Светлана Болтунова ответила, что с родителей учеников за охрану школ не должны брать ни рубля. Все выполняется за счет средств бюджета.

«У нас существует горячая линия, куда родители могут позвонить и сказать, что с них взимают плату за безопасность. В августе 2022 года было два таких звонка. Это нарушение. Бюджеты всех уровней обеспечивают безопасность обучающихся, так что родители не должны ничего платить», - подчеркнула она.