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НовостиОбщество1 марта 2023 11:18

Во Владимире ГИБДД предлагает установить светофор на улице Юбилейной

Новый объект появится на ее пересечении с улицей Егорова
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как сообщил начальник УМВД России по городу Владимиру полковник Илья Исаченко, отвечая на вопросы депутатов горсовета, на территории города в настоящее время зафиксирован 21 очаг аварийности.

Вместе с тем, в первую очередь необходимо провести три мероприятия в рамках безопасности дорожного движения. Первым является установка светофора на пересечении улиц Юбилейная и Егорова. Вторым станет организация выделенной фазы светофора для поворота налево с улицы Мира на улицу Полины Осипенко, если ехать в сторону улицы Северная.

Наконец, третьей задачей Илья Исаченко назвал установку искусственных неровностей на ряде участков города. Все это должно привести к повышению безопасности дорожного движения.