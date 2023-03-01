Во Владимире ГИБДД предлагает установить светофор на улице Юбилейной

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как сообщил начальник УМВД России по городу Владимиру полковник Илья Исаченко, отвечая на вопросы депутатов горсовета, на территории города в настоящее время зафиксирован 21 очаг аварийности.

Вместе с тем, в первую очередь необходимо провести три мероприятия в рамках безопасности дорожного движения. Первым является установка светофора на пересечении улиц Юбилейная и Егорова. Вторым станет организация выделенной фазы светофора для поворота налево с улицы Мира на улицу Полины Осипенко, если ехать в сторону улицы Северная.

Наконец, третьей задачей Илья Исаченко назвал установку искусственных неровностей на ряде участков города. Все это должно привести к повышению безопасности дорожного движения.