В Петушках местный житель в кафе ударил ножом приятеля

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, следователи полиции Петушинского района возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

Фигурантом по делу проходит 33-летний местный житель. По версии следствия, в середине февраля он вместе с приятелем сидел в одном из городских кафе Петушков. Там в ходе распития спиртного между друзьями случилась ссора, которая переросла в драку.

В ходе драки обвиняемый схватил нож и ударил им приятеля в живот.

Сотрудники кафе вызвали полицейских, которые задержали буяна, в то время как его другу врачи оказали медицинскую помощь. Согласно медицинскому заключению. Ему был причинен тяжкий вред здоровью.

На время следствия фигуранта отпустили под подписку о невыезде.