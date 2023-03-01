Лидерами по строительству домов стали Владимир и Александровский район

. Фото: Иван МАКЕЕВ

Владимирская область активно наращивает темпы строительства жилых домов. За последние пять лет темпы строительства возросли с 652,8 тыс. квадратов в 2018 году до 1183,1 тыс. квадратных метров в 2022 году.

Среди городов лидером по строительству жилых домов является Владимир. Здесь в прошлом году было введено в эксплуатацию 368,8 тыс. квадратных метров общей площади жилых помещений. На втором месте оказался Ковров – в 2022 году там было возведено 70,3 тыс. квадратов. На третьем месте расположился Муром, в прошлом году там возвели 44,7 тыс. квадратов общей площади жилых домов.

Меньше всего жилых помещений построили в Гусь-Хрустальном – 17,2 тыс. м2. За последние пять лет темп строительства жилых помещений там, незначительно, но снизился.

Среди районов области лидером по вводу жилья является Александровский район. В 2022 году там было введено в эксплуатацию 152,3 тыс. квадратных метров. При этом лидерство по строительству у этого района сохраняется практически на протяжении последних пяти лет. Не отстает и Суздальский район, где за период с 2018 по 2022 годы сдали 475,4 тыс. квадратных метров жилых домов. В тройку лидеров входит и Киржачский район.

Самые низкие показатели строительства жилых домов у Селивановского района, а также у Гороховецкого и Вязниковского районов.