В Выксе покажут старинное оружие из коллекции владимирского музея

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2 марта в городе Выкса Нижегородской области Владимиро-Суздальский музей-заповедник представит выставку «Блеск стали. Художественное оружие XVIII – ХХ веков». На ней будут экспонироваться редкие образцы холодного и огнестрельного оружия XVIII – начала XX вв., в том числе из дворянских усадеб Храповицкого, Воронцовых-Дашковых, Трегубовых.

Владимирский музей является обладателем богатой коллекции старинного оружия. Начало ее формирования было положено еще Владимирской Учёной Архивной комиссией, начавшей активную собирательскую деятельность на рубеже XIX–XX вв. А в 1920–1921 гг. коллекция пополнилась предметами оружия, поступившими из владимирских дворянских усадеб В.С. Храповицкого, Воронцовых-Дашковых, Трегубовых, а также из Владимирской губернской Чрезвычайной комиссии.

Среди экспонатов выставки в Выксе - парадные шпаги и строевые шашки, охотничьи ружья, кавалерийские и дуэльные пистолеты, изготовленные мастерами в Англии, Бельгии, Германии, Испании, Франции, России. Особую группу составляют предметы оружия и защитного вооружения народов Кавказа, Персии, Османской империи, дающие представление об отличительных чертах восточного оружия.

Выставка продлится до 9 мая.