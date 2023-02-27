Жителей Владимирской области предупреждают о двухдневной магнитной буре

. Фото: Иван МАКЕЕВ

27 и 28 февраля во Владимирской области ожидается магнитная буря мощностью в пять баллов, сообщают синоптики "Гисметео". Метеозависимые люди, а также те, кто страдает хроническими заболеваниями, могут почувствовать себя плохо.

Нужно отказаться от физических нагрузок, соблюдать диету и, в случае серьезного ухудшения состояния, обратиться к доктору.

В последние дни зимы синоптики обещают снег и ветер с порывами до 15 метров в секунду. Влажность воздуха будет колебаться в пределах от 76 до 82%. Температура ночью опустится до -8,-9 градусов. Днем потеплее до -3 градусов.