В Муроме с конца марта изменится расписание одного электропоезда

Фото: Горьковская железная дорога - филиал ОАО "РЖД"

Как сообщает Волго-Вятская пригородная пассажирская компания, с 26 марта по техническим причинам произойдет изменение расписания движения электропоезда №6078 сообщением «Муром-Арзамас-2».

Теперь поезд станет отправляться на семь минут раньше — в 16.18. Далее он проследует следующим расписанием:

Остановочный пункт «Городская» 16.22, о.п. «Приокский» 16.28, Навашино 16.35, Велетьма 16.44, Сонино 16.49, Родяково 16.55, о.п. 324 километр 16.59, Валтово 17.02, Степурино 17.08, Теша 17.15, Венец 17.25, Саконы 17.32, Мухтолово 17.40,Личадеево 17.45 Балахониха 17.53-17.54, Маяк 17.59, о.п. 386 километр 18.03, Костылиха 18.08, о.п. 393 километр 18.12,Шумлейка 18.16, Слезавка 18.21, о.п. 404 километр 18.25, Разъезд 408 километр 18.31, о.п. 409 километр 18.34, прибытие на станцию Арзамас-2 в 18.40.

Пассажирам следует учесть эти изменения при планировании своих поездок.