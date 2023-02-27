Житель Суздаля попал в два ДТП, а потом заявил об угоне своего автомобиля

. Фото: Иван ВИСЛОВ

Утверждено обвинительное заключение в отношении жителя Суздаля. Он обвиняется в заведомо ложном доносе о совершении преступления.

Установлено, что вечером 1 января 2023 года обвиняемый, управляя автомобилем «ГАЗ-33021», ехал по улице Васильевская города Суздаля в сторону автовокзала. У дома № 11, водитель, выехав на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Ниссан Альмера», припаркованным по левому краю проезжей части. Он не остановился и дальше поехал по "встречке" , и у дома № 15 по улице Васильевская столкнулся с автомобилем «Ленд Ровер Дискавери», также припаркованным по левому краю проезжей части, сообщает областная прокуратура.

Остановив автомобиль, который левой передней частью кузова въехал в сугроб, мужчина вышел на улицу, и оценив причиненный ущерб, решил скрыться с места происшествия и заявить об угоне своего автомобиля.

Приехав в ОМВД России по Суздальскому району, он написал заявление об угоне, а также расписался в заявлении, что ознакомлен об ответственности за заведомо ложный донос.

Свою вину мужчина признал полностью. Рассматривать дело предстоит Суздальскому районному суду.