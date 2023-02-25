В Коврове прокуроры требуют приблизить автобусную остановку к дому-интернату

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорным ведомством Коврова проведена провела соблюдения прав престарелых и инвалидов, включая людей с ограниченными возможностями.

Установлено, что к Ковровскому специальному дому-интернату для престарелых и инвалидов автомобильная дорога ведет от улицы Ново-Белинского через улицы Речную и Дачную.

Вместе с тем, ближайшая автобусная остановка находится в 800 метрах от учреждения, поэтому инвалиды и пожилые люди вынуждены добираться до автобусов пешком.

Таким образом, утверждает прокуратура, администрация Коврова не приняла мер к транспортной доступности объекта для граждан этой категории.

По итогам проверки прокуратура обратилась в Ковровский городской суд, потребовав от горадминистрации обеспечить интернат маршрутным сообщением. Требования надзорного ведомства удовлетворены. Фактическое исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.