В Кольчугинском районе многодетным семьям давали землю без коммуникаций

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Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорным ведомством Кольчугинского района проведена проверка соблюдения земельного законодательства и законодательства о социальной поддержке семей.
Установлено, что некоторым семьям под индивидуальное жилищное строительство выделяли участки земли, к которым не подведены инженерные коммуникации, что противоречит закону.
По результатам проверки главе администрации района было внесено представление. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.