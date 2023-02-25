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НовостиОбщество25 февраля 2023 5:57

В Кольчугинском районе многодетным семьям давали землю без коммуникаций

Нарушение вскрылось в ходе прокурорской проверки
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорным ведомством Кольчугинского района проведена проверка соблюдения земельного законодательства и законодательства о социальной поддержке семей.

Установлено, что некоторым семьям под индивидуальное жилищное строительство выделяли участки земли, к которым не подведены инженерные коммуникации, что противоречит закону.

По результатам проверки главе администрации района было внесено представление. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.