Владимирский областной суд прокомментировал иск прокуратуры с упоминанием YouTube

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В Объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Владимирской области рассказали о том, что же на самом деле содержится в иске прокуратуры города Владимира с упоминанием видеохостинга YouTube, который рассматривает Ленинский районный суд.

Также Объединенная пресс-служба судов уточнила, что речь действительно не велась о блокировке YouTube, а всему виной техническая неточность.

- Раздел сайта суда, на котором мы пишем адреса тех сайтов, которые просят заблокировать, имеет определенное ограничение по количеству символов написания, и ссылка на один из роликов в «YouTube» просто там не поместилась. На самом деле речь идет об одном ролике на «YouTube», в котором описана инструкция, как снизить показания счетчиков, - сообщила «КП-Владимир» руководитель пресс-службы судов общей юрисдикции Владимирской области Наталья Маслова.

В суде уточнили, что сейчас работают над исправлением этой неточности. Остальные ссылки, содержащиеся вместе с упоминанием видеохостинга, имели аналогичное содержание.

Напомним — ранее в ряде СМИ появилась информация, что Ленинский районный суд рассматривает вопрос о блокировке «YouTube» по иску прокуратуры. Но в самом надзорном ведомстве Владимирской области заверили, что это не так.