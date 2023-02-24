Владимирское "Торпедо" пополнилось тремя игроками

Максим Нестеров вернулся в "Торпедо". Фото с официального сайта клуба

Этой зимой состав владимирского "Торпедо" пополнился тремя футболистами.

Первый - полузащитник Раиль Абдуллин. Он - воспитанник казанского футбола. Выступал за «Рубин» (Казань), «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Форте» (Таганрог).

Второй - нападающий Максим Нестеров, воспитанник костромского футбола. Выступал за «Торпедо» в 2018 - 2019 годах. Всего в первенствах России в составе «Торпедо» (Владимир) провёл 23 игры, забил 8 голов. Также играл за «Спартак-м» и «Спартак» (Кострома), «Машук-КМВ» (Пятигорск), «Ладу» (Димитровград), ФК «Чита» (Чита).

Третий - нападающий Даниил Тимофеев, воспитанник московского футбола. Выступал за IMT и «Црвена Звезда» (Сербия), «Левадия» (Таллинн, Эстония).

Уже завтра, 25 февраля, черно-белые проведут третий товарищеский матч. На Малой арене они встретятся с "Муромом".