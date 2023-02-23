Во Владимире состоялась церемония возложения цветов на площади Победы

Фото: администрация города Владимира

Как сообщает администрация города Владимира, на площади Победы в День защитника Отечества состоялось возложение памятной гирлянды, а также цветов и венков к Вечному огню.

В церемонии участвовали губернатор Владимирской области Александр Авдеев, председатель Законодательного Собрания региона Владимир Киселев, глава города Владимира Дмитрий Наумов, руководители силовых ведомств региона и другие высокопоставленные гости.

Также в церемонии участвовали детско-юношеские объединения, военнослужащие и просто неравнодушные жители города.