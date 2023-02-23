Во Владимирской области в праздничные дни ожидаются перепады температуры

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Как сообщает Владимирский Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 23 февраля температура воздуха по региону составит от -12 до -7 градусов по Цельсию, ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 5-10 метров в секунду.

Уже ночью температура опуститься до отметок от -18 до -23 градусов, в то время как днем 24 февраля разогреется до значений между -10 и -5 градусами. Ветер начнет дуть с запада и юго-запада со скоростью 6-11 метров в секунду.

В ночь на 25 февраля метеорологи обещают от -15 до -20 градусов, зато днем 25 февраля потеплеет. Столбики термометров поднимутся до значений от -5 до 0 градусов, ветер подует с юга со скорость 5-10 метров в секунду, причем в течение суток ожидается мокрый снег.

Согласно данным Росгидрометцентра России, в воскресенье, 26 февраля, температура воздуха во Владимирской области может прогреться до +3 градусов по Цельсию.