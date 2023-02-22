Во Владимирской области приведут в порядок более 120 километров дорог

Фото: правительство Владимирской области

Как сообщает правительство Владимирской области, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» на текущий год запланировано приведение в нормативное состояние более 120 километров автотрасс регионального, муниципального и местного значения.

Также запланирован ремонт шести мостов и одного путепровода через железную дорогу.

Одним из них станет капремонт моста длинной в 40 метров через реку Мжара в Суздале. Работы на объекте завершат к четвертому кварталу.

Также будут отремонтированы участки автодорог «Колокша — Кольчугино — Алексанров — Верхние Дворики», «Касимов — Муром — Нижний Новгород», «Владимир — Юрьев-Польский — Переславль-Залесский» и «Владимир-Муром-Арзамас». В общей сложности приведут в порядок более 20 километров дорожного полотна.