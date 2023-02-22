Во Владимире 20 молодых семей получат сертификат на покупку жилья

. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

27 февраля в мэрии Владимира состоится вручение социальных сертификатов 20 семьям молодых владимирцев, 14 из которых – многодетные. Сертификаты на социальную выплату оформлены по программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Семьи с двумя детьми получат выплату на сумму 1 млн 803 564 руб., семьи с тремя детьми – на сумму 2 млн 254 455 руб.

По условиям участия в программе, молодые семьи могут использовать социальную выплату:

- для приобретения готового жилья, участия в долевом строительстве либо на строительство собственного жилого дома;

- для оплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита на приобретение жилья, участия в долевом строительстве либо на строительство объекта индивидуального жилищного строительства;

- для погашения суммы основного долга и уплаты процентов по жилищному кредиту на приобретение жилья, оплату участия в долевом строительстве или на строительство индивидуального жилого дома.