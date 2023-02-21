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НовостиОбщество21 февраля 2023 12:38

Из Владимирской области отправлено более 4 тонн дополнительной помощи участникам СВО

На следующей неделе ещё одна машина с грузом отправится на склад в Белгородской области
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
Фото регионального Правительства

Фото регионального Правительства

21 февраля во Владимире состоялась отправка очередного груза дополнительной помощи участникам специальной военной операции на Украине. Тёплые вещи, открытки, письма и подарки станут им приятным сюрпризом к Дню защитника Отечества.

«Активно подключились к сбору посылок все муниципальные районы области, в учебных заведениях за две недели собрали огромное количество сладких подарков, которые будет приятно получить нашим ребятам, в них шоколад, сгущёнка, открытки с тёплыми пожеланиями», – сообщила заместитель министра образования и молодёжной политики Елена Янина.

На следующей неделе ещё одна машина с грузом дополнительной помощи отправится на склад в Белгородской области, откуда он будет распределён по подразделениям.