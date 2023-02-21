Из Владимирской области отправлено более 4 тонн дополнительной помощи участникам СВО

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21 февраля во Владимире состоялась отправка очередного груза дополнительной помощи участникам специальной военной операции на Украине. Тёплые вещи, открытки, письма и подарки станут им приятным сюрпризом к Дню защитника Отечества.

«Активно подключились к сбору посылок все муниципальные районы области, в учебных заведениях за две недели собрали огромное количество сладких подарков, которые будет приятно получить нашим ребятам, в них шоколад, сгущёнка, открытки с тёплыми пожеланиями», – сообщила заместитель министра образования и молодёжной политики Елена Янина.

На следующей неделе ещё одна машина с грузом дополнительной помощи отправится на склад в Белгородской области, откуда он будет распределён по подразделениям.