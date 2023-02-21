Во Владимире местным жителям приходят поддельные квитанции за услуги ЖКХ

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Информация об очередных псевдоквитанциях, которые раскидывают по почтовым ящикам города, в течение февраля передается друг другу жителями города, в том числе в соцсетях. Владимирцам навязчиво предлагается провести платную проверку счетчиков, а в случае отказа анонимные «коммунальщики» угрожают начислять плату с повышающими коэффициентами.

Как сообщили в компании «Энергосбыт Волга», установкой приборов учета занимаются представители гарантирующего поставщика, причем совершенно бесплатно, а в частных домах — сетевые организации. Исключения составляют только случаи, когда хозяин самолично решил поставить «умный счетчик».

Настоящие энергетики призывают жителей Владимира и области ни в коем случае не подписывать никаких документов от лжеконтролеров и во всех подозрительных ситуациях немедленно звонить в полицию, либо сообщать на номер контактного центра «Энергосбыт Волга» по телефону 8 (4922) 77-30-00 с понедельника по субботу с 8.00 до 20.00, либо по электронной почте call@esbvolga.ru.