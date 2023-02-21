Минздрав региона опроверг информацию о червях в одеялах Судогодской ЦРБ

Фото: кадр с видео. Группа в соцсети "Вконтакте" "Подслушано во Владимире"

На ролике видно, как белые черви, более напоминающие личинок мух — опарышей, ползают по ватному одеялу. Анонимный автор утверждал, что все это происходит в стенах Судогодской ЦРБ, хотя фактически в ролике кроме самого одеяла и червей ничего больше не видно.

В Минздраве Владимирской области поспешили опровергнуть это безымяное сообщение.

- В день выхода этой публикации администрация учреждения провела проверку условий пребывания пациентов в инфекционном отделении, о котором шла речь. Были опрошены пациенты либо их законные представители, которые не высказали никаких жалоб или претензий к лечению и бытовым условиям, проверка мягкого инвентаря также не выявила нарушений, - сообщили в областном Минздраве и добавили, что таким же оказался и результат проверки, проведенной замминистра Алексеем Богатыревым, который побывал в ЦРБ на следующий же день.

В главном медицинском ведомстве региона посетовали на многочисленные анонимные жалобы на условия владимирских больниц, которые размещаются в соцсетях, и посоветовали всем желающим высказывать свои претензии непосредственно на странице самого Минздрава Владимирской области.