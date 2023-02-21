В Киржачском районе заброшенную сельхозземлю изъяли у владельца участка

. Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Как сообщает Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям, с 2018 года сотрудники ведомства проводили проверки участка земли сельхозназначения площадью 69 гектаров на территории Кипревского сельского поселения Киржачского района.

Участок находился в заброшенном состоянии, в результате чего зарос сорняками, кустарниками и деревьями. Еще в июле 2018 года на владельца земли было возбуждено дело об административном правонарушении, после чего с 2019 по 2022 год много раз выдавались предписания, которые систематически не выполнялись. Хозяев участка снова штрафовали, но результатов это не давало — земля так и оставалась неухоженной.

В связи с этим информация была направлена в Министерство имущественных и земельных отношений Владимирской области, которое обратилось с иском в Киржачский районный суд. Суд постановил изъять землю у владельцев, и теперь участок будет продан с публичных торгов.