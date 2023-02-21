В Гусь-Хрустальном руководитель отдела стройконтроля обвинен в халатности

Фото: СУ СК России по Владимирской области

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, уголовное дело по статье «Халатность» возбуждено в отношении директора МКУ «Отдел строительного контроля».

По версии следствия, с июля по декабрь 2020 года он не проверил дефектные ведомости, в которые были внесены заведомо ложные данные о спиливании деревьев и расчистке кустарников с территории местного детского сада. Затем на основании этих документов директор составил локальные сметные расчеты.

Впоследствии руководитель МКУ не проконтролировал ситуацию и подписал акты приемки работ, в которых подрядчик внес ложные сведения о фактически выполненных объемах работы. На самом деле спиливание деревьев произвели лишь на 90 тысяч рублей, а в документах стояла цифра в 1,7 миллиона.

В СУ СК России по региону отметили, что подрядчику тоже от ответственности уйти не удалось — ранее виновного приговорили к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.