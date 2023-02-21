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НовостиОбщество21 февраля 2023 5:49

В Суздале сотрудники МЧС провели учения по ликвидации утечки аммиака на заводе

По легенде, удалось ликвидировать 3,5 тонны опасного вещества
Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

Представители пожарно-спасательных подразделений МЧС на днях провели учения в Суздальском районе на предприятии по производству молочной продукции. Отрабатывали действия в случае утечки аммиака.

На предприятии реально хранится 3,5 тонны аммиака. По легенде учения, на заводе произошла разгерметизация резервуаров с аммиаком, после чего последовало возгорание. Спасатели эвакуировали из здания 70 сотрудников. После чего очерчили возможную зараженную территорию, замерили концентрацию аммиака. По ходу учений выяснилось, что в помещении, где произошла разгерметизация, находился условно пострадавший. Его вытащили на улицу. Дальше с целью нейтрализации токсичных паров аммиак оросили. А условный пожар ликвидировали.

"По итогам учения поставленные цели были достигнуты. К участию привлекались 6 единиц техники и 24 человека, в том числе подразделения Суздаля и Владимира", отрапортовали в МЧС.