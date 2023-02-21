В Суздале сотрудники МЧС провели учения по ликвидации утечки аммиака на заводе

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

Представители пожарно-спасательных подразделений МЧС на днях провели учения в Суздальском районе на предприятии по производству молочной продукции. Отрабатывали действия в случае утечки аммиака.

На предприятии реально хранится 3,5 тонны аммиака. По легенде учения, на заводе произошла разгерметизация резервуаров с аммиаком, после чего последовало возгорание. Спасатели эвакуировали из здания 70 сотрудников. После чего очерчили возможную зараженную территорию, замерили концентрацию аммиака. По ходу учений выяснилось, что в помещении, где произошла разгерметизация, находился условно пострадавший. Его вытащили на улицу. Дальше с целью нейтрализации токсичных паров аммиак оросили. А условный пожар ликвидировали.

"По итогам учения поставленные цели были достигнуты. К участию привлекались 6 единиц техники и 24 человека, в том числе подразделения Суздаля и Владимира", отрапортовали в МЧС.