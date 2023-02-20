Во Владимире при строительстве Рпенского проезда похищено 3,3 миллиона рублей

Строительство Рпенского проезда Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщил в ходе состоявшейся коллегии по итогам 2022 года прокурор Владимирской области Андрей Жугин, очередное уголовное дело было возбуждено после проверки, проведенной в сфере исполнения законодательства об исполнении нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

Речь идет о строительстве Рпенского проезда, на который выделено уже более 3 миллиардов рублей. Андрей Жугин рассказал, что в ходе проверки были установлены факты внесения недостоверных сведений о виде и стоимости уложенных дорожных настилов. В результате этого лицами, которые пока не называются, было похищено 3,3 миллиона бюджетных рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Расследование продолжается.