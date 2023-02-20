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НовостиПроисшествия20 февраля 2023 6:12

В Кольчугинском районе произошло столкновение двух легковых автомобилей

Авария случилась около шести часов вечера 19 февраля
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, около 18.00 на автодороге «Кольчугино-Александров» в районе деревни Металлист произошло столкновение двух легковых машин.

На место ДТП выезжали сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и бригада «скорой помощи». В региональном ГУ МЧС России уточнили, что подразделение проводило деблокировку пострадавших.

Всего в ликвидации последствий аварии участвовали 18 сотрудников экстренных служб на восьми спецмашинах. Информация уточняется.