В Кольчугинском районе произошло столкновение двух легковых автомобилей

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, около 18.00 на автодороге «Кольчугино-Александров» в районе деревни Металлист произошло столкновение двух легковых машин.

На место ДТП выезжали сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и бригада «скорой помощи». В региональном ГУ МЧС России уточнили, что подразделение проводило деблокировку пострадавших.

Всего в ликвидации последствий аварии участвовали 18 сотрудников экстренных служб на восьми спецмашинах. Информация уточняется.