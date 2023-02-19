Камешково стало городом-побратимом столицы Шри-Ланки

фото администрации Камешковского района

В Коломбо (Шри-Ланка) с деловым визитом находится делегация Владимирской области. Ее возглавляет министр экономического развития Сергей Сидорин. В состав делегации также вошли глава администрации Камешковского района Анатолий Курганский, заместитель генерального директора ООО «Ютекс РУ» Иван Зайцев.

Они посетили торгово - промышленную палату города Коломбо, в муниципальном совете Шри-Джаяварденапура провели встречу с достопочтенным Мадура Витанаге, председателем совета по связям с общественностью, финансам и инвестициям парламента Шри-Ланки и представителями муниципального совета Шри-Джаяварденапура.

По итогам рабочих встреч по вопросам развития двустороннего сотрудничества между Владимирской областью и Демократической социалистической Республикой Шри-Ланка было подписано соглашение об установлении побратимских отношений между Камешково и муниципалитетом Шри-Джаяварденепура-Котте (Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка).