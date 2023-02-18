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НовостиОбщество18 февраля 2023 12:21

Во Владимирской области назначены новые судьи районных и городских судов

Соответствующий указ подписан Президентом России 17 февраля
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области

Фото: Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, указом главы государства от 17 февраля 2023 года №98 заместитель председателя Ковровского городского суда на шестилетний срок полномочий назначена Оксана Ивлева.

Этим же документом заместителем председателя Петушинского районного суда также на шесть лет назначена Светлана Скрябнева.

В Петушинском районном суде произошло еще одно кадровое решение — судьей назначен Андрей Прозументов.

Согласно документу, в Арбитражном суде Владимирской области тоже произошли некоторые изменения. Там на должность судьи назначена Светлана Шпагина.