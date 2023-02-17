Во Владимирской области на обновление лесопожарной техники выделили более 37 миллионов рублей

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На 2023 год во Владимирской области запланировано обновление лесопожарной техники. На эти цели предусмотрено более 37 миллионов рублей. Также будут выделены средства в размере 24,5 миллиона рублей на увеличение площади лесовосстановления. Об этом сообщили в региональном Министерстве лесного хозяйства.

В прошлом году объем лесовосстановительных мероприятий составил 112%, выращено в лесных питомниках почти 20 миллионов штук сеянцев.

Что касается кадрового вопроса, решать его планируется с помощью привлечения студентов и использования потенциала Муромцевского лесотехнического техникума.