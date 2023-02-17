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НовостиОбщество17 февраля 2023 9:59

Во Владимирской области на обновление лесопожарной техники выделили более 37 миллионов рублей

24,5 миллиона выделят на увеличение площади лесовосстановления
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото Правительства Владимирской области

фото Правительства Владимирской области

На 2023 год во Владимирской области запланировано обновление лесопожарной техники. На эти цели предусмотрено более 37 миллионов рублей. Также будут выделены средства в размере 24,5 миллиона рублей на увеличение площади лесовосстановления. Об этом сообщили в региональном Министерстве лесного хозяйства.

В прошлом году объем лесовосстановительных мероприятий составил 112%, выращено в лесных питомниках почти 20 миллионов штук сеянцев.

Что касается кадрового вопроса, решать его планируется с помощью привлечения студентов и использования потенциала Муромцевского лесотехнического техникума.